Врачи назвали эффективный напиток для профилактики диабета

Ученые рассказали, когда полезнее всего пить молоко.Стакан коровьего молока на завтрак спасет от лишнего веса и диабета. Чтобы получить целебный эффект, употреблять этот продукт надо ежедневно.Белок, содержащийся в молоке, помогает замедлить процесс усвоения углеводов. В результате ощущение насыщенности после приема пищи остается надолго. Кроме того, выпитые утром 250 мл молока позволяет стабилизировать уровень сахара в крови.«Диетологи всегда говорили о важности утреннего приема пищи, поэтому результаты нашего исследования должны побудить людей включать в свой завтрак молоко», — говорит профессор Дуглас Гофф из Университета Гуэльфа в Канаде.