Названы сладости, которые можно есть во время диеты

Более того, от них даже есть польза.Есть и не толстеть – мечта каждой девушки, да и каждого мужчины тоже. А вот есть десерты на завтрак, обед и ужин – вообще из области фантастики. Но, по данным многочисленных исследований, диетические сладости действительно существуют.Более того, от них даже есть польза. Например, добавив в низкокалорийный десерт корицу, вы сделаете его жиросжигающим. Вот еще 10 причин, почему не стоит отказываться от лакомств с корицей.Польза корицы в низкокалорийных десертахКорица – одна из немногих специй, которая помогает уменьшить газообразование в кишечнике и избавиться от вздутия живота. Добавьте корицу в любимый молочно-банановый коктейль с медом, и можете не переживать о возникновении такой проблемы, как метеоризм.Польза корицы заключается еще и в том, что она содержит сильные антиоксиданты, которые предотвращают осаждение жиров на стенках артерий.Чай или кофе с корицей натощак помогает проснуться и ускоряет метаболизм.Корица в диетических сладостях, таких как пирожные, может предотвратить или облегчить изжогу.Специя снижает уровень «плохого» холестерина в крови. Поэтому корица – незаменимый ингредиент в десертах для тех, кто заботится о здоровье сердца. Корица также полезна в профилактике атеросклероза.Лакомства с этой специей и натуральными диетическими подсластителями способствуют нормализации желудочно-кишечного ритма. Поэтому булочки с корицей не вызовут проблем раздраженного кишечника.Благодаря содержанию цинамтанина B1 корица полезна для снижения уровня сахара в крови. Поэтому можно смело есть сладости с корицей, не опасаясь развития сахарного диабета.Женщинам во время цикла не только можно, но и нужно есть десерты с корицей, ведь специя помогает облегчить менструальные боли и вывести лишнюю жидкость из организма. К тому же корица снимает раздражительность, а от сладкого поднимется настроение.Побаловать себя печеньем с корицей в разгар рабочего дня — не проблема. Однако, если вы следите за фигурой, то стараетесь избегать сладкого и мучного. А зря! Немного глюкозы с корицей (то же печенье или шоколадная конфета со специей) способны положительно повлиять на работу мозга, улучшив концентрацию внимания.Сладкий чай с корицей поможет улучшить самочувствие при простуде и гриппе. Специя действует как антисептик, убивая бактерии. А горячий напиток с корицей облегчает дыхание, усиливает потоотделение и помогает снять отеки со слизистых.