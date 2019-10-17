Врачи напомнили об основных симптомах заболеваний сердца

Одышка является одним из важных признаков сердечной недостаточности.Экология, неправильное питание, вредные привычки, ежедневные стрессы, стремительный темп современной жизни и отсутствие полноценного отдыха изнашивают сердце.Неудивительно, что с каждым годом увеличивается заболеваемость сердечными заболеваниями. Мало того, именно патологии сердца занимают первое место среди причин летальных исходов.При этом многих проблем с сердцем можно избежать, если вовремя их диагностировать. А для этого важно не пропустить те первые «звоночки», которые подскажут нам, что сердце работает на износ. О них и пойдет речь далее.1. Длительный кашельВ большинстве случаев кашель – один из симптомов простуды либо гриппа. Но если кашель не проходит в течение месяца, несмотря на применение противокашлевых и отхаркивающих препаратов, это может указывать на проблемы с сердцем.Кашель при сердечной недостаточности сухой и раздражающий, при этом чаще всего он появляется вечером, особенно в положении лежа, хотя может беспокоить и в течение дня.Кроме того, во время кашля может выделяться розовая пенистая слизь.2. ОдышкаОдышка является одним из важных признаков сердечной недостаточности.На начальных стадиях сердечная одышка беспокоит лишь после интенсивных физических либо эмоциональных нагрузок. Но с прогрессированием патологии даже 10-минутная ходьба вызывает ощущение острой нехватки воздуха.Если же одышка мучает вас даже в состоянии покоя, особенно в положении лежа, из-за чего Вы вынуждены спать в сидячем либо полусидячем положении, если Вам тяжело дышать в хорошо проветриваемом помещении, в срочном порядке запишитесь на прием к терапевту либо кардиологу.3. Храп и ночное апноэВы просыпаетесь ночью от собственного храпа? Ваше дыхание останавливается во время сна на 5 – 10 секунд? Не игнорируйте эти симптомы, которые свидетельствуют о проблемах с сердцем.Храп и ночное апноэ (а именно так называется кратковременная остановка дыхания во время сна) приводят к гипоксии сердечной мышцы, что в 3 раза увеличивает риск развития сердечного приступа!4. Болевой синдромБоль между лопатками и в области шеи, отдающая в левую руку, плечо и даже челюсть нередко сопутствует сердечным заболеваниям.Возникать болевой синдром может как после физической либо эмоциональной нагрузки, так и без каких-либо причин.Боль может носить сдавливающий, тупой или острый характер. Кроме того, больной жалуется на ощущение жжения в груди, на фоне чего может развиться страх смерти.Особого внимания заслуживает боль, локализованная в области груди и не проходящая после приема сердечных нитратосодержащих препаратов. Такая боль может быть признаком развивающегося инфаркта миокарда.Любая боль в области груди и сердца должна стать поводом к посещению кардиолога, поскольку может указывать на стенокардию, сердечный приступ, тромбоэмболию легочной артерии, аневризму аорты, перикардит.5. Хроническая усталостьСлабое сердце не способно обеспечивать полноценное кровообращение, вследствие чего клетки и ткани организма испытывают дефицит кислорода и питательных веществ, что и приводит к развитию хронической усталости.Если ощущение разбитости и усталости – Ваш постоянный спутник, если даже продолжительный отдых не приносит ощущения бодрости, если Вы физически не в состоянии выполнять привычные действия (например, принять душ либо приготовить завтрак), это может указывать на нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.6. Головная больПульсирующая головная боль, сосредоточенная в области висков и мучающая преимущественно в утреннее время, может быть следствием повышенного артериального давления.В свою очередь, гипертония может стать пусковым механизмом в развитии серьезных сердечных заболеваний, среди которых инсульт и инфаркт.7. Тошнота и потеря аппетитаОдним из симптомов хронической сердечной недостаточности является потеря аппетита, сопровождающаяся болью в животе и метеоризмом.Кроме того, люди с больным сердцем часто испытывают тошноту после приема даже небольшого количества пищи.Важно! Непродолжительные приступы кишечных колик зачастую становятся предвестниками сердечного приступа.8. Головокружение и потеря сознанияСкачки артериального давления в сочетании с нарушением кровообращения приводят к появлению следующих симптомов: внезапному головокружению, предобморочному состоянию, кратковременным обморокам.Перечисленные признаки могут предшествовать инсульту, поэтому их ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.9. Учащенное мочеиспусканиеНочной диурез является признаком хронической сердечной недостаточности.Объем выделяемой мочи увеличивается ночью по причине усиления кровоснабжения почек (днем организм усиленно снабжает кровью сердце и головной мозг, активность которых в ночное время существенно уменьшается).10. Бледность и посинение кожиСбои в работе сердца приводят к тому, что этот орган не в состоянии транспортировать в полном объеме кровь ко всем органам и системам организма. Недостаток кровоснабжения приводит к тому, что кожа становится неестественно бледной.Данный симптом наблюдается при следующих патологиях: малокровие,спазм сосудов; ревматизм, недостаточность клапанов аорты.При хроническом течении сердечной недостаточности могут бледнеть либо приобретать синюшный оттенок губы.Если нарушена работа митрального клапана, в синевато-красный либо фиолетовый оттенок окрасятся щеки.При гипертонии видоизменяется нос, который становится красным, бугристым, с проступающими на поверхности кожи капиллярами.11. Отек ногНарушения в работе сердца препятствуют выведению жидкости из ткани и провоцируют слабую циркуляцию крови, особенно в тех частях тела, которые удалены от сердца. В итоге жидкость скапливается под кожей, и образуются отеки.Чаще всего отекают ноги (а именно стопы и голени), причем происходит это в вечернее время, тогда как к утру отеки исчезают.Сначала отеки небольшие и малозаметные, поэтому их появлению не придается особого внимания. Но по мере прогрессирования сердечной недостаточности отек усиливается, вызывая трудности при ходьбе.Игнорирование данного симптома может привести к тому, что отекать начнут не только ноги, а и другие части тела, включая внутренние органы.12. Учащенное сердцебиениеНаше сердце начинает биться чаще при интенсивных физических нагрузках, эмоциональном возбуждении и даже при переедании. И это нормальный физиологический процесс.Но если сердцебиение учащается без видимых на то причин, это может свидетельствовать о проблемах с сердцем.Поэтому если Вы регулярно испытываете ощущение, при котором сердце будто «выскакивает» из груди, не медлите с визитом к кардиологу. Особенно если подобные приступы учащенного сердцебиения сопровождаются слабостью, головокружением, болью в области сердца или обмороками.Перечисленные симптомы могут указывать на тахикардию, стенокардию, сердечную недостаточность и изнашивание сердечной мышцы.Помните о том, что ранняя диагностика сердечных заболеваний – залог их успешного излечения и поддержания качества жизни на высоком уровне!