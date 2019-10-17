Диетологи назвали простые способы быстро похудеть

Люди зачастую заблуждаются, думая, что худеть — это дорого.Так, насмотревшись на цены в спортзалы, специальные продукты и недешевые гаджеты для занятий спортом, действительно может сложится такое мнение. Однако, диетологи уверяют, самые эффективные способы похудеть — бесплатные.Топ-5 бесплатных и простых способа похудеть:10-15 тыс шагов ходить ежедневно — ничего финансово не стоит, но при этом результат будет виден не только на весах, но и самочувствии;убрать из рациона сахар, готовую еду из кулинарии, белую муку, трансжиры и все продукты, где есть хоть один из этих компонентов — это не сложно;утром сделать зарядку или приветствие солнцу (из йоги), чтобы размять все тело;ужинать до 19:00;пить воду в нужном количестве.И не стоит забывать о качественном сне — высыпайтесь и не ложитесь поздно, а то будете бесконечно бороться с лишними килограммами.