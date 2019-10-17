Медики перечислили признаки заболеваний почек
Болезни почек – очень опасны и коварны. То, что нездоровые органы дают сбой всему организму – ни для кого не секрет. Но мало кто знает, что почки могут «болеть» свершено скрытно, часто «маскируясь» под другие – менее серьезные заболевания.
Еще чаще мы игнорируем первые признаки того, что пора бить в набат, менять образ жизни и обращаться за медицинской помощью. А любое промедление в данном случае может спровоцировать необратимые процессы в организме. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют внимательно присмотреться к своему организму и убедиться, нет ли у вас первых симптомов «почечных заболеваний».
Итак, главным признаком того, что с почками что-то не так – отеки. Они возникают в результате задержки жидкости в организме. Чаще всего отеку конечностей, лица, живота.
Если вы стали ходить часто в туалет, при этом не употребляя большого количества жидкости, то к этому сигналу организма следует прислушаться.
Также особого внимания здоровье требует, если:
Моча стала пенистой
Запах мочи стал слишком сильным и неприятным
Вы чувствуете жжение при мочеиспускании
В моче появилась кровь
А вот какие продукты питания могут спровоцировать такое серьезное заболевание, как камни в почках, рассказали врачи.
По словам экспертов, ранее с этой болезнью сталкивались женщины после 35 лет и мужчины после 40-ка. Теперь же болезнь «помолодела»: медицинская помощь требуется людям в возрасте 20-25 лет. Одной из причин этого, врачи называют неправильное питание.
По словам экспертов, чтобы избежать «почечных проблем, нужно исключить из рациона следующие продукты: консервы, мясные субпродукты, копчености, соленья, острые и наваристые супы. Щавель, сельдерей, спаржу, сою стоит убрать из рациона.
Одним из самых распространенных факторов, влияющих на образование камней в почках, является нехватка воды в организме. Так как у большинства людей в почках является отложение соли и песка — вывести их из организма помогает жидкость.
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