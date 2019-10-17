Медики перечислили признаки заболеваний почек

Поддержание водного баланса крайне важно для работы почек.Болезни почек – очень опасны и коварны. То, что нездоровые органы дают сбой всему организму – ни для кого не секрет. Но мало кто знает, что почки могут «болеть» свершено скрытно, часто «маскируясь» под другие – менее серьезные заболевания.Еще чаще мы игнорируем первые признаки того, что пора бить в набат, менять образ жизни и обращаться за медицинской помощью. А любое промедление в данном случае может спровоцировать необратимые процессы в организме. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют внимательно присмотреться к своему организму и убедиться, нет ли у вас первых симптомов «почечных заболеваний».Итак, главным признаком того, что с почками что-то не так – отеки. Они возникают в результате задержки жидкости в организме. Чаще всего отеку конечностей, лица, живота.Если вы стали ходить часто в туалет, при этом не употребляя большого количества жидкости, то к этому сигналу организма следует прислушаться.Также особого внимания здоровье требует, если:Моча стала пенистойЗапах мочи стал слишком сильным и неприятнымВы чувствуете жжение при мочеиспусканииВ моче появилась кровьА вот какие продукты питания могут спровоцировать такое серьезное заболевание, как камни в почках, рассказали врачи.По словам экспертов, ранее с этой болезнью сталкивались женщины после 35 лет и мужчины после 40-ка. Теперь же болезнь «помолодела»: медицинская помощь требуется людям в возрасте 20-25 лет. Одной из причин этого, врачи называют неправильное питание.По словам экспертов, чтобы избежать «почечных проблем, нужно исключить из рациона следующие продукты: консервы, мясные субпродукты, копчености, соленья, острые и наваристые супы. Щавель, сельдерей, спаржу, сою стоит убрать из рациона.Одним из самых распространенных факторов, влияющих на образование камней в почках, является нехватка воды в организме. Так как у большинства людей в почках является отложение соли и песка — вывести их из организма помогает жидкость.