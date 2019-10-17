Ученые открыли противоопухолевые свойства капусты

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Громкое открытие было сделано в Китае.Ученые из Китайского медицинского университета в Тайване представили данные о том, что в обычной капусте и ее «родственниках» содержится органическое соединение, которое проявляет себя как мощное противоопухолевое средство.Ученые заявили о том, что простая белокочанная капуста, а также цветная капуста и брокколи имеют значительный потенциал для борьбы с раковыми новообразованиями.Внимание специалистов, в частности, привлек такой ингредиент капусты, как сульфорафан (SFN). Это органическое соединение содержится в овощах семейства крестоцветных, к которому относятся различные виды капусты. По мнению исследователей сульфорафан имеет все шансы стать новым противораковым средством.«Сульфорафан вызывает изменения в морфологии раковых клеток и снижает их жизнеспособность. Например, подавляет активность опасных клеток типа HCT 116. Эти морфологические изменения были зафиксированы с помощью фазово-контрастного микроскопа», — рассказали китайские специалисты.Полученные ими данные свидетельствуют о том, что вещество, которое содержится в капусте, способно проявлять лекарственный эффект для раковых клеток толстой кишки, которые погибают под ее влиянием.