Эта система питания снижает риск рака простаты

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Также она укрепляет сосуды.Итальянские эксперты считают, что японская диета не только положительно влияет на сердечно-сосудистую деятельность, но и снижает риск развития рака простаты. Это объясняется тем, что в данном типе питания очень мало насыщенных жиров и не только.Стоит отметить, что средиземноморский тип питания и японская диета признаны лучшими в отношении улучшения состояния здоровья. Согласно статистике, средняя продолжительность жизни в первом случае составляет 79 лет и 85 лет во втором. Что касается понижения риска других заболеваний, то при болезни Паркинсона он составляет 46% и 50% соответственно, а в случае онкологических заболеваний 35% и 27%. Что касается рака простаты, то в Японии цифры показывают значительное его снижение, достигая заболеваемости 10%.«С клинической точки зрения, японская диета эффективна в профилактике благодаря двум путям. Прежде всего, она богата такими продуктами, как тофу, ростки сои, которые имеют слабую эстрогенную активность. Потребление таких пищевых изделий с детства создает защитное действие при раке простаты. Во-вторых, в таком типе питания очень мало насыщенных жиров, крайне вредных для организма, поскольку они повышают уровень холестерина, изменение которого может привести к сердечно-сосудистым осложнениям», — объяснил профессор Андреа Тубаро.В пользу японской диеты работает и наличие волокон, моно- и полиненасыщенных жирных кислот, минеральных солей и большого количества антиоксидантных веществ, которые обеспечивают организму защиту от воспалительных процессов и от старения клеток. Они также играют фундаментальную роль в профилактике метаболически-хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые недуги, сахарный диабет.