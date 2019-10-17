Диетологи рассказали о лучших «перекусах» для офиса

Как не набрать вес.Врачи рассказали о полезных перекусах на работе. Диетологи считают, что вредные полдники являются одной из главных причин набора лишнего веса.В рабочих офисах часто встречаются уголки для перекусов и кофе-брейков. Как правило, там находятся печенье, конфеты, булочки, сухарики, шоколадные батончики и другие продукты, которые являются легкоусвояемыми быстрыми углеводами. Такие перекусы не являются полезными, так как содержат много сахара и химии.Однако отказаться от таких блюд диетологи тоже не рекомендуют, так как голод плохо сказывается на физическом здоровье и умственных способностях. Врачи считают, что организму человека крайне важны перекусы, ведь они позволяются употреблять пищу небольшими порциями, но при этом часто. Есть два вида продуктов, которые легкодоступны и полезны.Первый вид – фрукты. Самым универсальным является банан, так как практически не имеет противопоказаний. Также хорошим перекусом будет яблоко, персик, груша.Второй вид – это несладкие кисломолочные продукты. Например, это может быть йогурт без добавок, натуральный кефир и ряженка. Отдавать предпочтение лучше среднекалорийным продуктам. Низкокалорийные не смогут в нужной мере насытить организм, а высокопроцентные способствуют набору веса.