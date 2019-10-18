Стало известно, как избавиться от кашля без лекарств

Как ускорить выздоровление.Быстрее побороть кашель и откашлять мокроты поможет теплое молоко, смешанное с минеральной водой.Сильный кашель провоцирует раздражение горла, что отодвигает процесс выздоровления. По словам специалиста, так нередко получается замкнутый круг: человек кашляет и сильно раздражает слизистую, а в результате этого – усиливается кашель. Однако силой воли «не кашлять» не получается. Потому специалисты советуют успокаивать раздраженное горло отварами ромашки, шалфея, мяты.«Просто заливаем кипятком эти травы, как обычный чай, но не забывайте, что настаивать их нужно на 10 минут дольше. Прекрасно справляется с кашлем и раздраженным горлом смесь из измельченных яблок, лука и меда (в равных количествах), которую принимают по ложке 3-4 раз в день», — отметила врач.Назначать самому себе сильнодействующие лекарства и порошки от простуды специалист не рекомендует, а леденцы от кашля вполне приемлемы.«В большинстве из них действующим веществом является антисептик с широким спектром действия. Такие леденцы не вредны и принимать их можно без назначения врача. Но не ждите, что они избавят вас от кашля, единственное, что им под силу – смягчать горло и снять неприятное ощущение «першения».Куда действеннее при кашле эфирные масла-антисептики аниса, пихты, эвкалипта, гвоздики, перечной мяты. Так же можно приготовить дома раствор для полоскания: растворите в стакане теплой воды чайную ложку (без горки) морской соли, столько же соды и несколько капель йода. С последним главное не переборщить – иначе рискуете обжечь слизистую», — предупредила эксперт.Врач также посоветовала использовать проверенное средство от кашля — теплое молоко и минеральная (щелочная) вода, смешанные в равных пропорциях. Этот напиток нужно пить несколько раз в день, он помогает быстрее откашливаться и выводить мокроты.