Названа порция сала, имеющая противопростудный эффект

Сало способно укрепить иммунитет.Для того, чтобы поддерживать иммунную систему в порядке ей регулярно нужны поступления витаминов С и В12. Больше всего их в цитрусовых, но есть и другие продукты, не менее полезные в этом вопросе.Также специалисты советуют оздоравливаться при помощи обычного украинского свиного сала. Уточняется, что если ежедневно употреблять всего 4 чайных ложек сала, то получите в итоге хороший противопростудный эффект. Ко всему прочему, сало можно натереть какими-то специями (имбирем, гвоздикой или корицей), тогда эффект еще и усилится.Для тех, кто не является большим любителем сала, есть тоже хорошая новость — его можно заменить нерафинированным растительным маслом. Его можно употреблять по столовой ложки в день, добавляя в любимую вами пищу.