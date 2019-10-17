Названы визуальные симптомы рака на ранней стадии

Что появляется на теле.Известный отечественный врач и телеведущий Андрей Мясников перечислили неожиданные симптомы рака, проявляющиеся на теле человека. Их можно выявить даже на ранней стадии, также важно учитывать наличие факторов риска.Обычно при развитии рака начинают деформироваться родинки или появляются новые, происходят изменения в моче и стуле, проявляет себя странный кашель. Некоторые участки кожи могут деформироваться, нередко наблюдается изменение голоса, перестают заживать небольшие раны. Однако эти симптомы говорят, что человек затянул с походом врачу, а процесс лечения окажется более затруднительным.На ранних стадиях у пациента может появляться необъяснимый зуд, часто наблюдается сухость кожи в нетипичных местах, возможен ихтиоз. С особой бдительностью к каждому из проявлений следует подходить тем, кто включен в группу риска. Это личности с вредными привычками, люди с ожирением, также роль играют генетика и экология.