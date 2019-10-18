Медики выяснили, какое молоко может навредить сердцу

В каком возрасте продукт опасен.Как известно, человек существо млекопитающее. С раннего детства детей выкармливают молоком, а потом еще пичкают молочными кашами, утверждая, что они полезны.Так вот, медики, как раз считают несколько иначе. Они, говорят, что, да, молоко полезно, но только до определенного возраста, после которого, молоко может привести к проблемам с сердцем.Ученые из Пермского государственного медицинского университета изучили влияние молока на организм человека в зависимости от его возраста. Оказалось, что есть возрастная категория людей, которым нужно ограничить употребление этого продукта.Правда, речь идет только о жирном цельном молоке. Как утверждают пермяки, молоко полезно для молодых и здоровых людей. И пока организм здоров и полон сил, жирность продукта не имеет никакого значения. Польза молока состоит в следующем. Оно поднимает иммунитет, укрепляет кости, насыщает организм белками, минералами и витаминами.Однако цельное жирное молоко пермские ученые не рекомендуют пить тем людям, у которых есть проблемы печенью, желудочно-кишечным трактом и поджелудочной железой. Таким людям нужно пить нежирное или обезжиренное молоко.Теперь, что касается возраста. Здесь ситуация такая. Ученые отмечает, что до 30 лет при полном здоровье можно пить молоко любой жирности. Но вот после 30 всем рекомендуется перейти на обезжиренную молочную продукцию. Это необходимо для профилактики болезней сосудов и сердца, ведь именно жирные продукты становятся причиной, например, атеросклероза.А вот людям после 50-ти лет ученые вообще не рекомендуют пить жирное молоко, так как оно, по их мнению, только увеличит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но это только в том случае, если человек ведет малоподвижный образ жизни. В этом возрасте лучше употреблять молоко 1-1,5%-ной жирности.