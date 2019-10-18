Головная боль в жару: как себе помочь

Сильная головная боль в жару – явный признак обезвоживания организма.Самые распространенные причины летней головной боли и способы ее устранения. Будь здоровой.Причина 1: неподвижность позы в течении нескольких часов. Поможет любая мимическая гимнастика, гримасы, наклоны головы.Причина 2: хроническое напряжение глаз. Решение проблемы — короткие перерывы от компьютера, чтения документов и сосредоточенного вглядывания в одну сторону.Причина 3: недостаток магния. Оказывается, недостаток этого микроэлемента, как магний, может вызывать периодические головные боли или даже мигрени. Что делать? Съешь горсть сухофруктов или банан.Причина 4: обезвоживание. Это, пожалуй, самая распространенная причина летних головных болей. Ну а если ты еще и поклонница кофе покрепче… Выход один — пей воду!Причина 5: в меню много белка. Да-да, и такое бывает. Именно заядлые любительницы мяса, в жаркую погоду часто страдают на головные боли. Переходи в жару на растительную пищу и головные боли тебя вскоре покинут.