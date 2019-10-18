Стало известно, при каких нарушениях дергается глаз

На что указывает синдром.Специалисты рассказали, по какой причине проявляется дёргающийся глаз, а также сообщили, на что этот синдром указывает. По их словам, в первую очередь речь идёт о нарушении нервной системы.Нередко люди сталкиваются с явлением, при котором происходит непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза, имеющее название миокимия. Тем, у кого она проявляется, не всегда известно, почему это происходит. Известно, его основной причиной является нарушение нервной системы, но при наличии симптома человек не обязательно должен находиться на взводе и быть нервным, этот процесс может происходить и в спокойном состоянии. Кроме того, данное физиологическое нарушение может указывать и на развитие болезней иного характера, например, Паркинсона и Лу Геринга. Помимо этого, дёргающийся глаз нередко является последствием инфекционного заболевания. Нередко это конъюнктивит и затяжной грипп. Неправильное питание также может проявиться в таком виде. Специалисты рекомендуют не допускать авитаминоза, так как дефицит микроэлементов приводит к нервным заболеваниям.Ещё одна причина, которая в современном мире становится всё более распространённой — это длительное нахождение перед экраном компьютера или другого гаджета. Чтобы снизить риски, нужно сократить время использования девайсов или защищать зрение специальными очками и линзами.