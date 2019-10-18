Медики рассказали, кому не стоит завтракать овсянкой

С чего не нужно начинать день.Медики предупредили о вреде от употребления овсяной каши в качестве завтрака по утрам. Также гастроэнтерологи рассказали, как можно сократить отрицательный эффект от указанного продукта.Педиатр Наталия Райт объяснила, что овсяная каша на воде по утрам может быть слишком тяжелым блюдом для желудка, особенно в холодный период года. Наибольшая опасность от подобного завтрака существует для граждан с проблемами ЖКТ и задержкой стула. Чтобы сделать это блюдо безопасным, необходимо просто добавить туда сливочного масла. Благодаря такому шагу можно избежать закрепляющего свойства овса.В целом же, по утверждениям специалистов, овсяная каша является полезным продуктом, имея ряд положительных свойств. К примеру, она эффективно помогает при кашле, а также способна улучшить процесс пищеварения при наличии в рационе.