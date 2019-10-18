Врачи развенчали популярные мифы о гипертонии

Частые заблуждения.В наши дни с гипертонией сталкиваться люди в гораздо более молодом возрасте, чем еще два поколения назад – повышенное давление массово преследует не только пенсионеров, но и 40-летних, а также все чаще вызывает проблемы со здоровьем у более молодых.Гипертония, становясь все более масштабной проблемой, тем не менее окутана множеством мифов. Медработники рассказали, с какими из этих представлений о болезни нужно расстаться раз и навсегда.Гипертония? Это не смертельно. На самом деле смертельно. Врачи объясняют, что артериальная гипертония вызывает негативные процессы в сосудах, которые оказываются склонными к сужению и повреждениям. Активное движение крови через такие сосуды способно привести к разрыву и к кровоизлиянию. Последствиями такого процесса могут стать инсульт, инфаркт и повреждения почек – все эти нарушения чреваты высоким риском внезапной смерти человека.Индивидуальная норма давления. Есть мнение, что у каждого человека «свое» давление, с которым его организму жить удобнее. Но медики настаивают: игнорировать существующие границы нормы для давления нельзя. В норме цифры на тонометре не должны быть выше 140 на 90 и не должны быть ниже 90 на 60. Сдвиги от этих показателей считаются нормальными только при хронических и тяжелых заболеваниях.Преимущества народной медицины. Если кто-то считает, что в прошлом люди не пили лекарств, а пили травы и были здоровыми, — то ему нужно подумать над тем, какой тогда была продолжительность жизни. По словам специалистов, люди прошлых поколений просто не доживали до многих болезней людей, живущих сегодня.Наследственность. Если в семье гипертония наблюдается из поколения в поколение, конечно, фактор наследственности присутствует. Тем не менее, ученые подчеркивают: наследственность в этом плане – фактор предотвратимый.