Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть гамбургеры

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Негативный эффект от фастфуда может приводить к серьезным нарушениям детородной функции.Гамбургеры и другие разновидности фастфуда нарушают синтез тестостерона — «мужского гормона», которые регулирует в том числе и детородные функции в организме мужчин. Об опасности вредной еды для мужского организма пишет научное издание Andrologia, ссылающееся на исследователей из Австралии.Сотрудники Университета Флиндерса выяснили, что фастфуд является особенно вредным для некоторых категорий людей. Например — для полных мужчин, у которых и так часто бывают проблемы с тестостероном. Такая вредная еда, как гамбургеры, нарушает работу биологических механизмов, ответственных за выработку «мужского гормона», чем серьезно вредит организму мужчины.«Еда, слишком насыщенная жирами и солью, негативно воздействует на уровень тестостерона, и этот эффект особенно ярко проявляется у полных мужчин. И речь идет о мгновенном эффекте — достаточно съесть гамбургер, чтобы уровень тестостерона в крови резко снизился», — отмечают авторы исследования.Ученые добавляют, что снижение уровня тестостерона, провоцируемое фастфудом, особенно сильно отражается на состоянии здоровья пожилых мужчин, а также тех мужчин, которые имеют выраженный лишний вес. В некоторых случаях негативный эффект от фастфуда может приводить к серьезным нарушениям детородной функции.