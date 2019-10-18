Врачи подсказали, как избавиться от глистов в домашних условиях
Попадая в организм, они вызывают поражение отдельных органов и тканей. Как правило, личинки или яйца глистов проникают в тело человека через грязную пищу или воду, плохо вымытые руки, сырую рыбу или мясо. А затем начинают расти и развиваться, питаясь соками человека.
Определить наличие глистов можно по ряду симптомов:
запоры или поносы,
тошнота, реже — рвота,
снижение трудоспособности,
резкое повышение или понижение аппетита,
головная боль,
боль в области живота,
анальный зуд (иногда);
нарушение сна.
При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу, так как именно он сможет поставить точный диагноз после проведения анализа на яйца глист.
В домашних условиях при подозрении на глистов сразу следует обратиться к препаратам из лука. Содержащиеся в них фитонциды убивают патогенные микроорганизмы, а слизистые вещества стимулируют процесс выведения из организма яиц или личинок глистов, а также продуктов их жизнедеятельности вместе с калом.
Рецепт из лука для избавления от глистов
Вам потребуется: 1 луковица, 1 стакан кипятка.
Луковицу измельчить и залить кипятком. Настаивать сутки, затем процедить и принимать по 0,5 стакана утром натощак. Курс лечения — 3–4 дня.
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