Врачи подсказали, как избавиться от глистов в домашних условиях

Глисты, или гельминты, могут представлять довольно серьезную опасность для здоровья человека.Попадая в организм, они вызывают поражение отдельных органов и тканей. Как правило, личинки или яйца глистов проникают в тело человека через грязную пищу или воду, плохо вымытые руки, сырую рыбу или мясо. А затем начинают расти и развиваться, питаясь соками человека.Определить наличие глистов можно по ряду симптомов:запоры или поносы,тошнота, реже — рвота,снижение трудоспособности,резкое повышение или понижение аппетита,головная боль,боль в области живота,анальный зуд (иногда);нарушение сна.При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу, так как именно он сможет поставить точный диагноз после проведения анализа на яйца глист.В домашних условиях при подозрении на глистов сразу следует обратиться к препаратам из лука. Содержащиеся в них фитонциды убивают патогенные микроорганизмы, а слизистые вещества стимулируют процесс выведения из организма яиц или личинок глистов, а также продуктов их жизнедеятельности вместе с калом.Рецепт из лука для избавления от глистовВам потребуется: 1 луковица, 1 стакан кипятка.Луковицу измельчить и залить кипятком. Настаивать сутки, затем процедить и принимать по 0,5 стакана утром натощак. Курс лечения — 3–4 дня.