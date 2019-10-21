Кардиологи назвали полезные напитки для здоровья сердца

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Сердце нужно поддерживать в хорошем состоянии, ведь от его здоровья зависит функционирование всех остальных органов.На его состояние могут повлиять многие факторы, особенно питание. Кардиологи рассказали о напитках, которые являются самыми полезными для здоровья сердца.ВодаОт ее недостатка возможны различные проблемы, в том числе увеличивается риск развития ишемической болезни сердца и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что без неё кровь начинает густеть, а это увеличивает нагрузку на сердце, что и вызывает все проблемы со здоровьем.Зеленый и черный чайКак известно, в зеленом чае очень много антиоксидантов, которые являются защитниками от воспалительных процессов. Также они создают препятствия в образовании свободных радикалов, защищая от онкологических болезней и сердечно-сосудистых недугов. Также полезным напитком можно назвать черный чай, ведь он тоже содержит эти антиоксиданты.Отвар шиповникаБлагодаря потреблению этого полезного напитка будет улучшен иммунитет, укреплены стенки сосудов. Данный отвар поможет защититься от атеросклероза, усилит выработку красных кровяных телец и снизит артериальное давление. Но надо помнить о противопоказаниях: его нельзя употреблять людям с эндокардитом и тромбофлебитом, а также при гастрите, повышенной кислотности и язве желудка.Красное виноВ красном вине содержатся кардиопротекторные соединения — ресвератрол, полифенол, которые уменьшают уровень холестерина в крови и мешают образованию тромбов. Кроме того, ученые уверяют, что потребление такого напитка в небольшом количестве способно увеличить уровень «хорошего» холестерина.Гранатовый сокВ гранатовом соке множество антиоксидантов, что делает напиток крайне полезным для здоровья сердца. Оказывается, данный напиток превосходит по своей пользе даже зеленый чай и красное вино. Также с его помощью можно снизить артериальное давление, привести нервы в порядок, улучшить кровообращение. Всё это в совокупности приводит сердце в отличное состояние.Кстати, многие фруктовые соки оказывают подобное действие на здоровье сердца. Так, полезны виноградный, тыквенный, томатный, клюквенный соки.Компот из сухофруктовСухофрукты очень полезны для сердца. Самыми эффективными являются курага и изюм. Напиток можно приготовить в любое время года, что делает его весьма удобным. Также можно назвать полезным компот из груш и яблок, так как он снижает артериальное давление, помогает справиться с депрессией. Полезно употреблять напиток из кураги, инжира и чернослива.КофеКофе является напитком, который чуть ли не спасает людские жизни. Благодаря его потреблению можно снизить риск развития инсульта и инфаркта на 20-40 процентов. Но ученые советуют не пить больше четырех чашек кофе в день, иначе его потребление может обернуться против здоровья вашего сердца.