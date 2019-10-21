Диетологи рассказали о пользе фастинг-диеты

Фастинг-диета во всем мире становится все популярнее, потому что она действительно эффективна.Суть диеты в том, чтобы увеличить временной интервал между последним приемом пищи, вечерним, и следующим, утренним.Врач Андрей Беловешкин рассказал, как научно обоснована польза фастинг-диеты.Он уточнил, что на фастинг-диете нужно пребывать ориентировочно 8-12 недель.«Cамая строгая система регулярного фастинга оказалась эффективной и безопасной. В 2019 году было опубликовано исследование строгой версии фастинга у здоровых людей с нормальной массой тела через день (Alternate Day Fasting), которое показало, что он позволяет снизить калорийность диеты до 37% без ограничения в питании и при этом улучшить показатели здоровья без побочных эффектов на протяжении минимум полугода», — рассказал он.А.Беловешкин также рассказал о пользе фастинг-диеты.Читайте также: Прыщи на лице: почему появляются и о каких болезнях сигнализируют«Что такое фастинг через день? Это система, когда вы поститесь 36 часов, а едите в промежуток 12 часов без ограничений. У этой системы много разных названий (alternate day fasting, 36/12, каждый другой день Every-Other-Day Diet (EODD), UpDayDownDay). Это строгая и сложная система, но для определенного типа людей, хорошо управляющих чувством голода, она может подойти. В исследовании изучались показатели здоровья, а для надежность проводился постоянный мониторинг глюкозы (исключить тайное подъедание участников=). В результате участники похудели (до 3,5 кг за месяц), уменьшился уровень висцерального жира, мышцы сохранились, общий холестерин и ЛПНП уменьшились, воспаление уменьшилось, кетоновые тела даже в день еды были повышены, уровень воспаления снизился, уровень Т3 немного уменьшился, протеом заметно улучшился. Зачем нужны такие системы? Дело в том, что у классического хронического ограничения калорий много минусов: психологически трудно в долгосрочной перспективе считать калории (ограничение времени питания, а не количества калорий более физиологично для людей), есть проблемы и с организмом, от костей до ослабления иммунитета. Предыдущие исследования, сравнивающие хроническое ограничение калорий с фастингом через день показали, что по большинству показателей между ними даже на промежутке 12 месяцев нет различий. Другие исследования показывают на большую эффективность фастинга через день в отношении большего сброса веса и более выраженного улучшения ряда показателей, например чувствительности к инсулину», — отметил врач.