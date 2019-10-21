Прыщи на лице: почему появляются и о каких болезнях сигнализируют
Чтобы знать, что происходит с вашим организмом, стоит присмотреться, где сосредоточены высыпания.
Прыщи на лбу
Прыщи на верхней части лба говорят о проблемах с пищеварительной системой — толстым кишечником и мочевым пузырем или могут свидетельствовать о гормональных изменениях. При этом, по словам экспертов, прыщи на верхней области лба могут возникать из-за раздражения, например, вы вспотели в головном уборе.
Сыпь на носу
Прыщи на носу показывают нарушения сердечно-сосудистой системы. Также это может свидетельствовать о плохом питании. Если сыпь на переносице — значит печень плохо очищает кровь.
Акне у глаз
Если осыпает прыщами возле глаз — у вас плохо работают почки и не хватает витаминов.
Сыпь возле губ
Обратите внимание на работу пищеварительной системы, если у вас прыщи возле губ. Тогда могут возникать запоры, расстройство желудка, кишечные колики.
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