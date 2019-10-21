Названы продукты, способные продлить молодость

10 фруктов и овощей с омолаживающим эффектомТонкие линии, морщины, пятна и потеря эластичности кожи являются признаками старения, которые можно держать под контролем с диетой, богатой фруктами и овощами.Большая часть пищи растительного происхождения способствует поддержанию более молодого внешнего вида и оптимального здоровья. Кроме того, фрукты и овощи имеют энергичный эффект, помогают в потере веса, укрепляют иммунную систему и поддерживают пищеварение в здоровом состоянии. Антиоксиданты в этой категории продуктов питания являются важными помощниками в поддержании красоты и молодости кожи.1. ПомидорыЛикопин встречается в изобилии в помидорах, он является мощным антиоксидантом в борьбе с свободными радикалами (молекулами или ионами, которые влияют на здоровые клетки и подавляют иммунную систему). Поэтому эти овощи наделены способностью защищать организм от определенных видов рака. Ликопин вместе с другими витаминами и минералами в томатах помогает поддерживать здоровье клеток и стимулирует их регенерацию.2. АпельсиныБогатые витамином С, апельсины обладают важными свойствами для профилактики и лечения заболеваний. Это важное питательное вещество для иммунной функции организма. Витамин также уменьшает риск появления морщин, поэтому его вводят в многочисленные косметические антивозрастные составы. Витамин С играет ключевую роль в производстве коллагена, вещества, необходимого для поддержания эластичности кожной ткани. В то же время витамин обладает антиоксидантным эффектом, противодействуя разрушающему действию свободных радикалов на здоровые клетки кожи.3. Капуста калеКапуста кале является важным источником витамина К, питательного вещества с защитным эффектом против длительного ряда заболеваний. Листья этого растения богаты клетчаткой, что помогает снизить кровяное давление и уровень общего холестерина.4. БаклажаныСпецифичный фиолетовый оттенок баклажанам придаёт специальное вещество насунин. Данный элемент предотвращает образование и распространение раковых клеток в организме, блокируя поток крови, необходимый для процесса размножения.Было также обнаружено, что насунин замедляет прогрессирование синдрома Альцгеймера, блокируя вредное действие свободных радикалов на нейроны.5. Красный перецКрасный перец содержит на 60% больше витамина С, чем зеленый перец, имеющий важные свойства для функционирования иммунной системы и поддержания здоровья клеток. Исследователи обнаружили, что люди, потребляющие обычный красный перец, менее склонны к морщинам, так как питательные вещества в этом овоще интенсивно стимулируют производство коллагена.6. ЕжевикаЭти ягоды имеют самую высокую концентрацию специального флавоноида, называемого рутином, который ингибируют активность ферментов, участвующих в образовании тромбов и тем самым предотвращает риск инфаркта миокарда. Тот же антиоксидант в составе способствует защите здоровых клеток кожи и стимулированию их регенерации.7. БазиликОдним из самых важных лечебных элементов базилика является антиоксидант, называемый эвгенолом. Это соединение также устраняет активность в раковых клетках шейки матки.8. БрокколиБрокколи очень богаты витамином С, что вносит непосредственный вклад в поддержание здоровья кожи. Кроме того, овощ также содержит коэнзим Q10, который предотвращает разрушение свободных радикалов.Коэнзим Q10 помогает организму восстанавливать клетки кожи ускоренными темпами и тем самым замедляет процесс старения.9. ШпинатШпинат — это щедрый источник витамина Е, ингредиент, обычно добавляется в кремы против морщин, из-за эффективного устранения признаков старения. Витамин Е уменьшает глубину морщин, делая их менее заметными.10. АнанасАнанас полезен для поддержания здоровья суставов и эффективно устраняет симптомы астмы. В то же время фрукты богаты витамином С и бромелаином, ферментом, который стимулирует пищеварительные процессы, снимает симптомы артрита и синусита, предотвращает отек и подавляет аппетит.