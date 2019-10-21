Врач рассказала, почему лучше ехать на отдых осенью

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В начале осени акклиматизация в поездках проходит втрое быстрееБархатный сезон не только хорош теплым морем и умеренным теплом, но и тем, что акклиматизация в других странах проходит быстро и безболезненно.Многие украинцы не любят отдыхать на родине и стремятся отравиться на заморские курорты, где выше сервис и комфортнее условия проживания. Но при хронических недугах планировать летний отдых таким образом не стоит, так как любая резкая смена климата способна вызвать обострение болезней.Потому в другие страны лучше отправляться тогда, когда украинский климат наиболее схож с курортным. А острые перепады температур сглаживаются именно в самом начале осени.Стоит также учитывать фактор акклиматизации организма.«Ехать на отдых надо не меньше чем на две недели. Иначе удар по здоровью, вызванный акклиматизацией, будет ощущаться сильнее. Кстати, в разгар лета «отходить» после курорта иммунитет будет еще 5-6 недель после возвращения! Но в бархатный сезон побочный эффект от смены климата снижается. А если поездка — в рамках Украины, то привыкание займет пару дней и будет неощутимо», — заверила врач.