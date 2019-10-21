Назван один из самых полезных продуктов для сердца

Названы полезные свойства рыбьего жира.Полезные свойства рыбьего жира доказаны в ходе научных исследований.Рыбий жир является средством профилактики многих серьезных заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, атеросклероз.Он укрепляет иммунную систему, улучшает работу мозга, помогает справиться со стрессом и избавиться от депрессии. Эта добавка незаменима для роста и развития детей. И это не все свойства рыбьего жира, которые, однозначно, положительно влияют на организмЗдоровое сердцеОмега-3 жирные кислоты в рыбьем жире — прекрасные протекторы для сердца. Они снижают уровень триглицеридов в крови, таким образом уменьшая риск сердечных приступов и инсультов.Память на векаРыбий жир необходим для улучшения функций мозга. Те же самые Омега-3 жирные кислоты являются основными строительными блоками для мембран и клеточных структур. Наши нервные клетки также нуждаются в этих кислотах, а исследования показали, что ежедневный прием рыбьего жира действительно улучшает долгосрочную память.Снижение весаКонечно, похудеть без физической нагрузки и здорового питания не получится. Добавьте в рацион рыбий жир и он серьезно ускорит процесс сброса веса. Кроме того, рыбий жир сделает тренировки более эффективными.Здоровые нервыСеротонин — это ключевой химический элемент мозга, помогающий регулировать настроение. Рыбий жир повышает выработку серотонина, тем самым успокаивая нервную систему, улучшая настроение и корректируя социальное поведение.Загрязнение воздухаСогласно недавним исследованиям, омега-3 помогают предотвращать и даже лечить воспалительные процессы клеток, начавшиеся из-за воздействия загрязненного воздуха. Особенно важно принимать рыбий жир жителям больших городов.Хорошее зрениеРегулярное употребление рыбьего жира снижает риск развития близорукости и помогает поддерживать здоровый уровень влаги в глазах. Проводите за монитором кучу времени? Рыбий жир вам просто необходим.Красивая кожаБлагодаря своей способности восстанавливать клеточные мембраны, жирные кислоты омега-3 буквально «чинят» поврежденные клетки кожи изнутри. Мощный противовоспалительный эффект рыбьего жира помогает уменьшить покраснение и раздражение кожи.АнтидепрессантСогласно последним данным, добавки омега-3 жирных кислот могут быть полезны при лечении серьезной депрессии. Ученые даже доказали, что уровень депрессии ниже в странах, где люди употребляют много рыбы.