Врачи объяснили, как молоко может повлияет на сердце

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Не один год идут споры о том, полезно ли молоко.Нас с детства приучали к тому, что молочные продукты оказывают весьма ценное влияние на организм. Однако медики утверждают, что молоко полезно употреблять лишь до определенного возраста, а после оно может привести даже к проблемам с сердцем.Оказалось, что есть возрастная категория людей, которым нужно ограничить употребление этого продукта. Правда, речь идет только о жирном цельном молоке. Как утверждают ученые, пока организм здоров и полон сил, жирность продукта не имеет никакого значения. Польза молока состоит в следующем. Оно поднимает иммунитет, укрепляет кости, насыщает организм белками, минералами и витаминами.Однако цельное жирное молоко пермские ученые не рекомендуют пить тем людям, у которых есть проблемы печенью, желудочно-кишечным трактом и поджелудочной железой. Таким людям нужно пить нежирное или обезжиренное молоко.Ученые отмечает, что до 30 лет при полном здоровье можно пить молоко любой жирности. Но вот после 30 всем рекомендуется перейти на обезжиренную молочную продукцию. Это необходимо для профилактики болезней сосудов и сердца, ведь именно жирные продукты становятся причиной, например, атеросклероза.А вот людям после 50-ти лет ученые вообще не рекомендуют пить жирное молоко, так как оно, по их мнению, только увеличит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но это только в том случае, если человек ведет малоподвижный образ жизни. В этом возрасте лучше употреблять молоко 1-1,5%-ной жирности.