Врач перечислил главные причины болей в спине
Медики поделились детальной информацией о заболеваниях спины, а так же рассказали о том, что следует сделать для того, чтобы избавиться от нежелательных болезней.
Когда человек ощущает боли разного вида в спине, он сразу же думает, что имеет какие-то проблемы с позвоночником. Однако, это — не всегда так. Боль в спине может свидетельствовать о проблемах с самыми частями человеческого организма. Например, больная спина во многих случаях говорит о проблемах с сердцем, или о сбоях в процессе работы желудочно-кишечного тракта.
Врач перечислил главные причины болей в спине
Заниматься самостоятельным лечением таких проблем врачи не рекомендуют, поскольку это довольно часто может только усугубить ситуацию. Это может произойти из-за того, что человек может неправильно определить тип боли. Ведь при разных обстоятельствах требуется разные виды лечения — при одном виде боли нужен массаж, а при другом требуется согревание. Определить болезнь способен только специалист, поэтому при любом неприятном ощущении в спине, стоит обратиться к врачам.
Боли имеют разные источники:
• Первичные, которые вызываются изменениями в мышцах или в позвоночники.
• Вторичные, которые появляются из-за воспалений и травм.
Длятся боли так же разное время:
• Острые, которые проходят не больше шести месяцев.
• Подострые — они не длятся более 12 недель.
• Хронические, которые длятся 12 недель и более длинные сроки.
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