Названа приправа, помогающая сохранить молодость кожи

Эта приправа также имеет много других полезных свойств.Для сохранения упругости кожи после 40 лет упругость кожи во многом зависит от выработки коллагена. Есть приправа, которая помогает организму вырабатывать больше коллагена.Этой горькой приправой является имбирь, говорят врачи.Также имбирь оказывает положительный эффект на десна и зубы, если жевать небольшой кусочек корня имбиря.Он тонизирует кровеносные сосуды, а в результате улучшает работу сердца, укрепляя его мышцы, стабилизирует ритм сердца, очищает сосуды от холестерина, и тем самым приводит в норму давление.Также при ежедневном употреблении в пищу имбирь снимает боль в мышцах и суставах.