Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию

Осень принесет только радость, если следовать простым рекомендациямОсень – это не только время разноцветных листьев и утренних туманов, теплых деньков как последнего дыхания ушедшего лета, но и депрессивных состояний и хандры.Сезонный упадок настроения и жизненных сил не нужно воспринимать как трагедию, а стоит грамотно дать отпор. О том, как это сделать рассказала в Instagram диетолог Кристина Лобановская.Эксперт выделила три основных признака осенней депрессии и предложила действенное решение для каждого из пунктов.Признак №?1 — подавленное и тоскливое настроение, стремление к одиночеству. Утром так сложно вылезать из-под одеяла.Совет: Каждое утро начинай не с кислого выражения лица и шаркающих шагов в ванную, а с чашечки чая, шоколадки и любимой музыки.Признак №?2 — отсутствие аппетита, сонливость, резкое снижение активности. Апатия.Совет: Осень — не самое лучшее время для маложировой диеты (салатики, фруктики). Поэтому ешь то, что тебе хочется. Разумеется, в разумных количествах.Признак №?3 — излишняя раздражительность, бесят все и даже сам себя.Совет: Улыбайся! И вокруг всем обязательно станет светлей, ведь недаром так поется в детской песенке. Улыбка не только поднимает настроение, но и заставляет людей забывать обо всех неприятностях. Все дело в том, что она способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья.Раз в день подходи к зеркалу и говори себе: «Я спокойна и уравновешенна, я люблю этот мир, и у меня обязательно все будет хорошо» или «Я самая обаятельная и привлекательная, все люди как люди, а я суперзвезда».