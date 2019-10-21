Диетолог рассказал, как контролировать вес осенью

Рецепты сезонного похудения.В осеннее время, когда килограммы набираются особенно легко, а сбрасываются сложно, контролировать вес помогут разгрузочные дни на натуральных сезонных продуктах.Устраивать однодневные разгрузки можно практически на любых овощах и фруктах, а также кашах, но лучше все же выбирать сезонные продукты, так как они наиболее богаты витаминами и микроэлементами.«Пожалуй, самой популярной является «разгрузка» на кефире. Это и правда довольно полезно для очистки организма и для стимуляции работы желудочно-кишечного тракта. Но проводить такую разгрузку можно только в течение дня, а не неделями, как рекомендуют некоторые «знатоки». Недельная диета на кефире только усугубит ситуацию и замедлит метаболизм, — вы действительно сбросите несколько килограммов, но как только диета закончится, они начнут возвращаться. К тому же длительное голодание вредно для здоровья и иммунитета, ведь вы лишаете организм целого спектра питательных веществ и витаминов. Потому для поддержания фигуры в норме я рекомендую раз в неделю-две устраивать «кефирный день», — говорит врач.Также, по словам специалиста, одним из лучших вариантов разгрузочных дней в осенний период является «яблочный». В этом фрукте содержатся все основные витамины и микроэлементы, а также клетчатка. Они обеспечивают сытость и в тоже время легкость, а особые соединения способствуют быстрому расщеплению жиров и улучшению пищеварения( особенно, в зеленых сортах).«Есть множество вариантов разгрузочного дня а яблоках Самый простой – просто купить 1,5-2 кило яблок и есть каждый раз, когда возникнет желание – можно как в сыром, так и в запеченном виде. Но лично мне больше нравится следующий: на завтрак натираем 2 яблока, добавляем 1 чайную ложку меда. Плюс чашка зеленого чая.На второй завтрак, обед, полдник съедается по парочке. В течение дня пить минеральную воду без газа и слабый зелёный чай, можно с лимоном. На ужин – одно запеченное яблочко, посыпанное корицей», — делится рецептами врач.Альтернативой такой разгрузке является день «на тыкве». Для тех, кто любит эти плоды – это идеальное решение, так как сейчас тыквы содержат огромнейшее количество микроэлементов и витаминов, тыква легко усваивается, является профилактикой множества болезней и повышает иммунитет. Суть «диеты» крайне проста — в течение одного дня съедается 1,5 кг тушеной тыквы на воде без масла. И в отличие от большинства разгрузочных дней, этот можно продлить на двое суток.