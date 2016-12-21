Высшее образование защищает от инсульта

Исследователи из Австралийского национального университета выяснили, что люди без высшего образования имеют более высокий риск сердечных заболеваний и инсульта, чем люди, которые закончили вуз.Австралийские исследователи пришли к неутешительному выводу: более низкий уровень образования у людей повышает риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование ученых проходило с участием более 267 тыс. человек старше 45 лет, живущих на территории австралийского штата Новый Южный Уэльс.Исследование показало, что у людей в возрасте 45-64 лет, которые не закончили школу, риск инфаркта был выше более чем в два раза, чем у людей с высшим образованием. Однако те, кто закончил школу (или техникум), имели более низкую вероятность заполучить сердечный приступ, чем те, кто вообще не имел школьного аттестата. Но риск инфаркта у них все равно был на 20% выше, чем у людей, которые закончили вуз.Исследователи объясняют полученные результаты тем, что люди с высшем образованием, как правило, имеют более высокий уровень жизни. По словам ученых, сердечно-сосудистые заболевания – первая причина смертности в Австралии – в среднем каждые 27 минут от сердечной болезни умирает один австралиец.