Как сохранить фигуру в отпуске: 9 советов

Вне зависимости от того, уезжаете вы куда-либо или остаетесь на праздники дома, не расставайтесь с полезными привычками. Тренироваться можно где угодно!Придумывать причины, не позволяющие вам заняться фитнесом, далеко не всегда легче, чем найти возможность это сделать. Несколько советов наверняка помогут вам избежать «раздумий» и оставаться в отличной форме, где бы вы ни находились.Совет 1Отправившись в путешествие, используйте любую возможность, чтобы сделать свои занятия спортом не только полезными, но приятными. Сочетайте и смешивайте обычные комплексы (растяжку, разминки, медитации, йогу).Совет 2Если уезжаете на короткое время, достаточно взять с собой кроссовки и комплект спортивной одежды. В более длительную поездку стоит захватить пару легких снарядов. Разумеется, гантели вряд ли будут кстати в чемодане, но скакалка, например, эспандер, ремни или коврик для йоги — запросто). Хотя, возможно, в отеле, где вы остановитесь, будут давать напрокат коврики для йоги – сейчас это очень распространено. Начать «выездной» фитнес можно с короткой ознакомительной прогулки-пробежки с целью выяснить, где ближайший пункт проката интересующих вас снарядов (лыжи и коньки зимой, велосипеды или доски для серфинга – летом).Совет 3Даже отправившись куда-то далеко на шопинг – совместите все это с фитнесом. Как? Да очень просто – выходите из дома (отеля) задолго до открытия магазинов, пробегитесь или пройдитесь в быстром темпе. Кстати, это поможет вам не только быть в форме, но и предварительно составить маршрут для «распродажного разграбления». Погулять можно также и после шопинга!Гуляйте! Кроме укрепления здоровья вы еще подпитываетесь духовно – не просто, как говорится, меняете картинку, но получаете свежие впечатления от нового места. Познакомиться близко с местностью удается именно путешествуя пешком или на велосипеде.Совет 4Мало свободного времени в поездке и нет возможности посещать ежедневные привычные занятия? Замените их спортивной экспресс-сессией. Это может быть 15-минутный комплекс из: быстрый ходьбы или бега трусцой, 25 отжиманий, 25 приседаний, 25 махов руками и ногами. Закончить занятия хорошо тремя позами йоги для растяжки. Это могут быть собака, треугольник и классический наклон вперед (с прямыми коленями).Совет 5Если цель вашей поездки катание на лыжах, стоит добавить к ежедневным спускам со склона небольшую разминку. В комплекс включите упражнения на растяжку, приседания, несколько отжиманий. Это, во-первых, позволит избежать травм на склоне, во-вторых, поможет получить максимальную отдачу от занятий спортом, а в-третьих, разогреет вас перед выходом на улицу, и вы избежите простуды.Совет 6Собирая в дорогу «дополнительное» спортивное снаряжение, выбирайте то, что не займет много места. Например, прихватив из дому скакалку и/или ремни, вы можете свернуть их и положить в чемодан между кроссовками. А упражнения с ними, включенные в разминку и заминку, добавят вашей кардио-тренировке и темпа, и эффективности.Совет 7Если вы фанат тренажерного зала, выбирайте отель, в котором есть эта спортивная опция. Или приобретите где-то неподалеку абонемент в зал на 7-10 посещений (на срок вашего пребывания). Вне зависимости от того, чем будете заниматься в течение дня, утром (вечером) уделите хотя бы 40 минут занятиям фитнесом.Совет 8Используйте в качестве тренажерного зала… природу. Так, отправившись на каникулы к теплому морю, обязательно больше ходите (бегайте), занимайтесь йогой на рассвете и закате – это даст вам дополнительную энергию! Попробуйте новый вид спорта – кайт- или виндсерфинг, подводное плавание. Все это заставит вас заново почувствовать свое тело, пробудит мышцы, которые прежде и не знали настоящей нагрузки!Совет 9Скачайте в дорогу фитнес-приложение (йога, аэробика – то, что вам больше нравится) на телефон или планшет, чтобы иметь «личного тренера» под рукой и использовать его советы в любое удобное для вас время.Помните: регулярность занятий – один из факторов успеха на пути к здоровью и красивой фигуре. Не расставайтесь с тренировками– не поверите, как легко ежедневный фитнес войдет в привычку, станет составляющей вашего образа жизни. И вы удивитесь, насколько более полной и приятной станет ваша жизнь!