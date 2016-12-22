Инъекции ботокса могут вызвать проблемы со зрением

Инъекции ботокса от морщин вокруг глаз могут быть опасны для зренияОфтальмологи отмечают, что природный яд, с помощью которого избавляются от морщин, также используется в офтальмологии для лечения косоглазия и блефароспазма. Несмотря на то, что косметическая процедура считается безопасной, в практике израильских врачей были зафиксированы три случая осложнений после нее. А именно, появилось двоение в глазах, «падение» верхнего века, снижение остроты зрения, а также уменьшение слезоотделения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет .Осмотрев пациентов с вышеуказанными жалобами, исследователи пришли к выводу, что эти осложнения вызваны ослаблением мышцы после введения ботокса. Вместе с тем, зрение пострадавших самостоятельно нормализовалось через несколько недель.По мнению экспертов, что перед проведением процедуры омоложения косметологи должны предупреждать пациентов о возможных неприятных последствиях для зрения.