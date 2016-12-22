Почему вода в пластике опасна для здоровья
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Для проведения эксперимента было привлечено 1500 добровольцев. На протяжении двухнедельного периода респонденты употребляли воду из пластиковых бутылок, параллельно медики вели наблюдения за их здоровьем. По окончании исследования, в моче людей, употребляющих воду из пластика, был зафиксирован Бисфенол-А. Это вещество является очень токсичным и используется для производства пластика. Ученые предупреждают: даже если вода, которая находится в бутылке, является хорошего качества, токсин, оказываясь в воде, превращает ее в очень опасную для организма человека. Бисфенол-А может провоцировать различные осложнения в виде головной боли, почечной болезни, нарушения гормонального фона и т. д.
С целью подтверждения результатов исследования, испытуемым предложили воздержаться на некоторое время от воды из пластиковой посуды. В итоге, анализы людей, не пивших воду из пластика, намного улучшились, снизив количество токсинов в моче до 65%. Бутылочный пластик способен сохранять нейтральность только в отсутствии кислорода и до тех пор, пока вода не изменяет свой химический состав.
Другими словами, после открытия пластиковой бутылки её содержимое необходимо сразу перелить в емкость, более пригодную для хранения. И лучшим вариантов для этого будет стеклянная тара. Однако далеко не весь пластик является одинаково вредным для здоровья —обращать внимание нужно на код на дне бутылки. Так, твердый пластик с номерами 2, 4 или 5 считается безопасным, а такие емкости можно многократно использовать. А бутылки с выбитыми номерами 1, 3, 6 и 7 представляют большой риск для человеческого . После использования бутылки, её нужно сразу выбросить.
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