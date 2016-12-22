Почему вода в пластике опасна для здоровья

Ученые из Европы и США провели масштабное исследование относительно вреда пластиковых бутылок, в которые обычно разливается питьевая вода и различные напитки. Специалисты уверены: жидкость, которая хранится в пластике, представляет серьезную опасность для здоровья человека.Для проведения эксперимента было привлечено 1500 добровольцев. На протяжении двухнедельного периода респонденты употребляли воду из пластиковых бутылок, параллельно медики вели наблюдения за их здоровьем. По окончании исследования, в моче людей, употребляющих воду из пластика, был зафиксирован Бисфенол-А. Это вещество является очень токсичным и используется для производства пластика. Ученые предупреждают: даже если вода, которая находится в бутылке, является хорошего качества, токсин, оказываясь в воде, превращает ее в очень опасную для организма человека. Бисфенол-А может провоцировать различные осложнения в виде головной боли, почечной болезни, нарушения гормонального фона и т. д.С целью подтверждения результатов исследования, испытуемым предложили воздержаться на некоторое время от воды из пластиковой посуды. В итоге, анализы людей, не пивших воду из пластика, намного улучшились, снизив количество токсинов в моче до 65%. Бутылочный пластик способен сохранять нейтральность только в отсутствии кислорода и до тех пор, пока вода не изменяет свой химический состав.Другими словами, после открытия пластиковой бутылки её содержимое необходимо сразу перелить в емкость, более пригодную для хранения. И лучшим вариантов для этого будет стеклянная тара. Однако далеко не весь пластик является одинаково вредным для здоровья —обращать внимание нужно на код на дне бутылки. Так, твердый пластик с номерами 2, 4 или 5 считается безопасным, а такие емкости можно многократно использовать. А бутылки с выбитыми номерами 1, 3, 6 и 7 представляют большой риск для человеческого . После использования бутылки, её нужно сразу выбросить.