Плоский живот: как правильно прорабатывать мышцы нижнего пресса!
http://healthinfo.ua - Добавил cleverduck в категорию Разное
На сегодняшний день существует множество различных способов подтянуть живот, убрать лишние сантиметры в талии и укрепить мышцы пресса.
И тем не менее эксперты в данном вопросе сходятся во мнении, что одних упражнений будет недостаточно, чтобы получить хороший результат (действительно плоский живот), их важно сочетать с правильным питанием.
В дополнение к этому необходимо укреплять мышцы брюшной стенки при помощи специальных упражнений, направленных на проработку данной группы мышц.
А поскольку вам это наверняка интересно, сегодня мы хотим рассказать вам о том, как нужно правильно качать нижний пресс.
Что представляют собой упражнения на мышцы нижнего пресса?
Итак, речь пойдет о сочетании правильного положения тела и дыхательной техники.
Только так можно добиться желаемого результата и поддерживать мышцы своего живота в тонусе.
При помощи этих упражнений укрепляются мускулы пресса и нижней части спины. Техника предполагает сжатие диафрагмы в дыхательных апноэ.
В результате этого давление будет направлено вниз, так прорабатываются мышцы тазового дна и брюшной пояс.
Это отличает данные упражнения от традиционных, когда напряжение создается в области живота и внутренних органов.
Каковы преимущества таких упражнений на нижний пресс?
Данная гимнастика станет отличным дополнением к таким упражнением, как «планка» и др., которые обычно выполняются для проработки мышц пресса.
Да, эта техника потребует от вас определенных усилий, но результат того стоит.
Среди ее основных преимуществ можно выделить следующие:
Уменьшение объема живота и поддержание мышц в тонусе.
Коррекция осанки и улучшение способности держать равновесие (координация движений).
Поддержание в тонусе мышц малого таза.
Снижение стресса и тревоги.
Предотвращение болей в области лобка, а также грыжи и пролапса (смещения органов).
Уменьшение болей в пояснице.
Укрепление мышц тазового дна и способность контролировать процесс мочеиспускания (при недержании, например).
Профилактика травматизма и повышение физической работоспособности и выносливости, улучшение спортивных результатов.
Как выполняются упражнения на проработку мышц нижнего пресса?
Для реализации этих замечательных упражнений важно иметь в виду, что они состоят из следующих этапов:
Исходное положение.
Вдох.
Фаза апноэ (задержка дыхания), когда мы пытаемся поднять диафрагму (от 15 до 30 секунд).
Выдох.
Для достижения оптимальных результатов желательно варьировать позиции в каждом из этапов.
Исходное положение
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты.
Наклоните туловище слегка вперед, руки вытянуты вперед и образуют круг, как будто вы пытаетесь обнять кого-то.
Держите спину прямо и смотрите вперед.
Вдох
Сохраняя исходное положение, сделайте большой, глубокий вдох, пытаясь раскрыть ребра как можно шире.
Вы почувствуете как ваш живот втягивается внутрь, в таком положении нужно задержаться на несколько секунд.
Фаза апноэ
На этом этапе вы просто должны сосредоточиться на задержке своего дыхания на 10-15 секунд.
Выдох
Выдыхайте медленно и возвращайтесь в нормальное положение.
Старайтесь поддерживать сбалансированную частоту дыхания, отдохните 20 секунд и повторите упражнение.
Что нужно учитывать, чтобы добиться хороших результатов?
Несмотря на то, что данный вид упражнений очень эффективен и уже завоевал себе мировую славу, надо понимать, что речь не идет о каком-либо чудодейственном способе.
Для достижения хороших результатов, важно принят во внимание следующие аспекты:
Каждый этап упражнения должен выполняться качественно, нужно удерживать указанное положение тела, чтобы избежать возможного травмирования.
В случае сомнений лучше проконсультироваться с профессиональным тренером.
Упражнения важно выполнять постоянно, желательно по 2 раза в день (Сделать один раз и забыть — такой подход не даст результата).
Лучше всего выполнять упражнения в утренние часы.
Нельзя выполнять упражнения после еды или перед сном.
Результаты будут заметны не сразу, а где-то после месяца регулярных тренировок.
Начните выполнять эти упражнения, ведите здоровый образ жизни и тогда вы получите плоский живот, о котором так мечтаете!
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