Плоский живот: как правильно прорабатывать мышцы нижнего пресса!

Когда речь заходит о борьбе с лишним весом, самой трудной частью тела в этом плане является живот. Здесь с особой легкостью скапливается жир, а прорабатывать мышцы пресса — задача не из легких!На сегодняшний день существует множество различных способов подтянуть живот, убрать лишние сантиметры в талии и укрепить мышцы пресса.И тем не менее эксперты в данном вопросе сходятся во мнении, что одних упражнений будет недостаточно, чтобы получить хороший результат (действительно плоский живот), их важно сочетать с правильным питанием.В дополнение к этому необходимо укреплять мышцы брюшной стенки при помощи специальных упражнений, направленных на проработку данной группы мышц.А поскольку вам это наверняка интересно, сегодня мы хотим рассказать вам о том, как нужно правильно качать нижний пресс.Что представляют собой упражнения на мышцы нижнего пресса?Итак, речь пойдет о сочетании правильного положения тела и дыхательной техники.Только так можно добиться желаемого результата и поддерживать мышцы своего живота в тонусе.При помощи этих упражнений укрепляются мускулы пресса и нижней части спины. Техника предполагает сжатие диафрагмы в дыхательных апноэ.В результате этого давление будет направлено вниз, так прорабатываются мышцы тазового дна и брюшной пояс.Это отличает данные упражнения от традиционных, когда напряжение создается в области живота и внутренних органов.Каковы преимущества таких упражнений на нижний пресс?Данная гимнастика станет отличным дополнением к таким упражнением, как «планка» и др., которые обычно выполняются для проработки мышц пресса.Да, эта техника потребует от вас определенных усилий, но результат того стоит.Среди ее основных преимуществ можно выделить следующие:Уменьшение объема живота и поддержание мышц в тонусе.Коррекция осанки и улучшение способности держать равновесие (координация движений).Поддержание в тонусе мышц малого таза.Снижение стресса и тревоги.Предотвращение болей в области лобка, а также грыжи и пролапса (смещения органов).Уменьшение болей в пояснице.Укрепление мышц тазового дна и способность контролировать процесс мочеиспускания (при недержании, например).Профилактика травматизма и повышение физической работоспособности и выносливости, улучшение спортивных результатов.Как выполняются упражнения на проработку мышц нижнего пресса?Для реализации этих замечательных упражнений важно иметь в виду, что они состоят из следующих этапов:Исходное положение.Вдох.Фаза апноэ (задержка дыхания), когда мы пытаемся поднять диафрагму (от 15 до 30 секунд).Выдох.Для достижения оптимальных результатов желательно варьировать позиции в каждом из этапов.Исходное положениеВстаньте прямо, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты.Наклоните туловище слегка вперед, руки вытянуты вперед и образуют круг, как будто вы пытаетесь обнять кого-то.Держите спину прямо и смотрите вперед.ВдохСохраняя исходное положение, сделайте большой, глубокий вдох, пытаясь раскрыть ребра как можно шире.Вы почувствуете как ваш живот втягивается внутрь, в таком положении нужно задержаться на несколько секунд.Фаза апноэНа этом этапе вы просто должны сосредоточиться на задержке своего дыхания на 10-15 секунд.ВыдохВыдыхайте медленно и возвращайтесь в нормальное положение.Старайтесь поддерживать сбалансированную частоту дыхания, отдохните 20 секунд и повторите упражнение.Что нужно учитывать, чтобы добиться хороших результатов?Несмотря на то, что данный вид упражнений очень эффективен и уже завоевал себе мировую славу, надо понимать, что речь не идет о каком-либо чудодейственном способе.Для достижения хороших результатов, важно принят во внимание следующие аспекты:Каждый этап упражнения должен выполняться качественно, нужно удерживать указанное положение тела, чтобы избежать возможного травмирования.В случае сомнений лучше проконсультироваться с профессиональным тренером.Упражнения важно выполнять постоянно, желательно по 2 раза в день (Сделать один раз и забыть — такой подход не даст результата).Лучше всего выполнять упражнения в утренние часы.Нельзя выполнять упражнения после еды или перед сном.Результаты будут заметны не сразу, а где-то после месяца регулярных тренировок.Начните выполнять эти упражнения, ведите здоровый образ жизни и тогда вы получите плоский живот, о котором так мечтаете!