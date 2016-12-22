Отдых от соцсетей необходим для поддержания здоровья психики

Если вы замечаете снижение эмоционального фона, попытайтесь отказаться от соцсетей. Это поможет улучшить настроение. Эксперты призывают отдыхать от Facebook, так как регулярное использование этой и других соцсетей негативно отражается на эмоциональном статусе и степени удовлетворенности жизнью.Но полностью отказываться от соцсетей нет необходимости. Достаточно временных перерывов - "отпуска". Такая стратегия поможет улучшить настроение, говорят эксперты Университета Копенгагена. Они даже провели эксперимент: 1000 добровольцев прошли изначальную проверку на предмет психологического настроя.Далее добровольцев разбили на две группы. Первая продолжала пользоваться Facebook, а вторая - перестала пользоваться соцсетью сроком на неделю. В результате через 7 дней именно вторая группа демонстрировала улучшение самочувствия, эмоционального состояния.