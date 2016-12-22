Отдых от соцсетей необходим для поддержания здоровья психики
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Но полностью отказываться от соцсетей нет необходимости. Достаточно временных перерывов - "отпуска". Такая стратегия поможет улучшить настроение, говорят эксперты Университета Копенгагена. Они даже провели эксперимент: 1000 добровольцев прошли изначальную проверку на предмет психологического настроя.
Далее добровольцев разбили на две группы. Первая продолжала пользоваться Facebook, а вторая - перестала пользоваться соцсетью сроком на неделю. В результате через 7 дней именно вторая группа демонстрировала улучшение самочувствия, эмоционального состояния.
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