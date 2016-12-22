Ягоды, растущие в Австралии, помогут победить рак

Исследователи нашли в ягодах редкого тропического дерева Hylandia dockrillii, растущего только на севере австралийского штата Квинсленд, молекулу EBC-46. По словам ученых, она способна справиться с раком. В настоящее время проводятся клинические испытания, в ходе которых оцениваются противораковые свойства ягодСоединение вводится прямо в опухоль. Специалисты говорят, что молекула, в отличие от химиотерапии, в процессе борьбы с раком работает вместе с телом, а не против него. Опухоль разрушается всего за 5-7 дней. До сих пор побочных эффектов зафиксировано не было. Новый метод опробовали на животных. Затем начались клинические испытания с участием людей.Молекулу ЕВС-46 обнаружили во время скрининга натуральных продуктов. Она представляет из себя форболовый эфир, являющийся регулятором протеинкиназы С. Установлено, что ЕВС-46 может вылечить плоскоклеточный рак, меланому, аденокарциному молочной железы и базально-клеточную карциному.