Ягоды, растущие в Австралии, помогут победить рак
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Соединение вводится прямо в опухоль. Специалисты говорят, что молекула, в отличие от химиотерапии, в процессе борьбы с раком работает вместе с телом, а не против него. Опухоль разрушается всего за 5-7 дней. До сих пор побочных эффектов зафиксировано не было. Новый метод опробовали на животных. Затем начались клинические испытания с участием людей.
Молекулу ЕВС-46 обнаружили во время скрининга натуральных продуктов. Она представляет из себя форболовый эфир, являющийся регулятором протеинкиназы С. Установлено, что ЕВС-46 может вылечить плоскоклеточный рак, меланому, аденокарциному молочной железы и базально-клеточную карциному.
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