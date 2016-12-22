Мнительность мешает анализировать информацию

Результаты недавнего исследования позволяют по-новому взглянуть на природу генерализованного тревожного расстройства.Психиатры выделяют несколько форм тревожного расстройства, наиболее распространенной из которых является генерализованное тревожное расстройство (GAD), при котором люди часто чувствуют себя очень беспокойно даже в безобидных ситуациях. Некоторые исследования ранее показали, что тревожные расстройства могут быть связаны с процессом, называемого сверхобобщение, или чрезмерное обобщение. При сверхобобщении мозг «сваливает в одну кучу» как безопасные и небезопасные сигналы, помечая их все как угрозу. При этом, как отмечают ученые, такая настороженная позиция очень выгодна с эволюционной точки зрения.Чтобы выяснить роль сверхобобщения исследователи пригласили 28 человек с диагнозом генерализованного тревожного расстройства и 16 человек – в контрольную группу. Сначала участники учились различать три различных типа звуков, каждый из которых был привязан к разному результату и маркировался как «позитивный», «негативный» или «нейтральный». Далее во время фазы тестирования исследователи отслеживали поведенческие реакции добровольцев на эти звуки и параллельно проводили сканирование мозга.Выяснилось, что «тревожные» участники были слишком воинственными и демонстрировали слишком сильную эмоциональную реакцию на сигналы, что приводило их к избыточно резкой реакции на новую информацию вне зависимости от обстоятельств. В то время как добровольцы без GAD были сосредоточены на анализе новой информации, «тревожные» люди показали большую активность в нескольких частях мозга, включая миндалину, регион, связанный со страхом и беспокойством.