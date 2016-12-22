Мнительность мешает анализировать информацию

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Результаты недавнего исследования позволяют по-новому взглянуть на природу генерализованного тревожного расстройства.

Психиатры выделяют несколько форм тревожного расстройства, наиболее распространенной из которых является генерализованное тревожное расстройство (GAD), при котором люди часто чувствуют себя очень беспокойно даже в безобидных ситуациях. Некоторые исследования ранее показали, что тревожные расстройства могут быть связаны с процессом, называемого сверхобобщение, или чрезмерное обобщение. При сверхобобщении мозг «сваливает в одну кучу» как безопасные и небезопасные сигналы, помечая их все как угрозу. При этом, как отмечают ученые, такая настороженная позиция очень выгодна с эволюционной точки зрения.

Чтобы выяснить роль сверхобобщения исследователи пригласили 28 человек с диагнозом генерализованного тревожного расстройства и 16 человек – в контрольную группу. Сначала участники учились различать три различных типа звуков, каждый из которых был привязан к разному результату и маркировался как «позитивный», «негативный» или «нейтральный». Далее во время фазы тестирования исследователи отслеживали поведенческие реакции добровольцев на эти звуки и параллельно проводили сканирование мозга.

Выяснилось, что «тревожные» участники были слишком воинственными и демонстрировали слишком сильную эмоциональную реакцию на сигналы, что приводило их к избыточно резкой реакции на новую информацию вне зависимости от обстоятельств. В то время как добровольцы без GAD были сосредоточены на анализе новой информации, «тревожные» люди показали большую активность в нескольких частях мозга, включая миндалину, регион, связанный со страхом и беспокойством.
LentaInform
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