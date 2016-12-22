Сокращать курс антибиотиков при отите вредно

Когда ребенок болеет отитом — а в США, по статистике, отит диагностируют у 3 из 4 детей до года — врачи часто выписывают ему общий антибиотик, так как местный может не добраться до очага воспаления. В некоторых случаях матери прекращают давать ребенку лекарство, как только видят улучшение в его состоянии, однако сейчас ученые из Школы медицины Университета Питтсбурга ( University of Pittsburgh School of Medicine) доказали, что этого делать категорически не следует. По их словам, сокращенный пятидневный курс антибиотиков приводит к значительно худшим клиническим результатам, чем полноценный десятидневный.В течение 11 месяцев исследователи наблюдали за 520 детьми в возрасте 9-23 месяцев на начало исследования, которых случайным образом разделили на две группы. В первой группе детям с отитом давали антибиотики все 10 дней, положенных по инструкции, а во второй после 5 дней антибиотиков дети еще 5 дней получали плацебо. Ни родители, ни лечащие врачи детей не знали, к какой группе относится каждый отдельно взятый ребенок.По результатам эксперимента выяснилось, что вероятность того, что терапия окажется неэффективной, при пятидневном курсе возрастала более чем в 2 раза — до 34% с 16% при десятидневном. Мазки из носоглотки участников показали, что при сокращенном курсе бактерии успевают выработать такую же резистентность к антибиотикам, как и при полноценном, а также сокращение длительности приема антибиотиков не оказывало положительного влияния на состояние ЖКТ детей. Ученые сделали вывод, что польза от полноценного десятидневного курса антибиотиков значительно превышает вред.