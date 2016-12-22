Больше всего иностранных пациентов интересует российская стоматология

Чаще всего иностранные пациенты приезжают в Россию для получения стоматологической медицинской помощи. К такому выводу пришли специалисты Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ), проанализировав запросы на медуслуги, сделанные в течение 2016 года иностранными гражданами.Согласно собранным данным, поступившим в редакцию Remedium, в российские стоматологические клиники обращалось 44% иностранных пациентов. В Центральный округ обращались, в основном, жители стран, ранее входивших в состав СССР: Узбекистан, Казахстан, Украина, Белоруссия, Таджикистан и т.д., а также жители ЕС: французы, немцы, американцы, англичане, итальянцы, эстонцы, поляки. В клиники Северо-Западного округа обращались финны, норвежцы, шведы, граждане Германии, Нидерландов и Великобритании. Из услуг преобладали лечение сложных и дорогостоящих за границей случаев, таких как хирургия и ортопедия, в частности имплантация и протезирование.Второе место в рейтинге заняла урология и гинекология (23% иностранцев интересовались данным направлением). Иностранные туристы из Великобритании, Германии, Италии, Эстонии, стран СНГ ехали в основном в Москву за ЭКО. Расходы на ЭКО в московских клиниках для иностранца в среднем в 2,5 раза дешевле, чем в родной стране.Третье место по запросам на медицинские услуги среди иностранных граждан (17%) –пластическая хирургия. Услуги пластической хирургии в России оказались для иностранцев дешевле в среднем на 13%. Среди такого рода услуг были популярны различные виды подтяжек лица и омоложения, пластика носа и груди.Четвертое место занимают ортопедия и травматология. За консультациями и возможным последующим лечением в российские клиники обратились примерно 11% приезжающих в страну иностранцев. Из конкретных медицинских услуг их интересовала замена тазобедренного и других суставов. За данными сложными хирургическими вмешательствами обращались в российские клиники граждане США, Франции, Великобритании и Прибалтики.Пятое место по запросам делят сердечно-сосудистая хирургия (3%) и офтальмология (около 2%). В связи с тем, что в России есть хорошие опытные хирурги, а цены на коронарное шунтирование ниже, чем во многих странах, данная операция пользуется стабильным спросом среди иностранных граждан из стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.В четвертом квартале 2016 года, без учета декабря, Россию поселили около 5200 иностранных пациентов, и суммарное количество иностранных пациентов на конец ноября 2016 года составило примерно 19 200 человек.