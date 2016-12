Несколько правил питания для жирной и проблемной кожи

Существуют продукты, которые нежелательно употреблять в пищу, если у вас жирная кожа. Это пряности (перец, горчица, уксус), жирное мясо, колбасные изделия, копчености, сало и сливочное масло. Соленое, острое и жареное способствуют раздражению сальных желез. Мучное, сладкое, шоколад и кофе также приводят к появлению жирного блеска на лице.Вместо этого употребляйте овощи, фрукты, гречневую кашу, черный хлеб, отварную рыбу, молочные продукты. Включайте в рацион свежие листовые овощи, белокочанную капусту, зелень, репчатый лук и зеленый салат. Они сдерживают выработку кожного сала. Ешьте свежие фрукты (кроме бананов и винограда): яблоки, груши, сливы.Помните о том, что проблемы с кожей можно и нужно решать с помощью питания — но не только! Необходимо тщательное дообследование у гастроэнтеролога, дерматолога-косметолога, аллерголога, чтобы исключить скрытые хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и кожи. Часто жирная кожа бывает у тех, кто имеет проблемы с кишечником, желчным пузырем, желудком и печенью.Жирная кожа нуждается в витаминах. Для повышения иммунитета и тонуса нужен витамин C. Он содержится во многих фруктах и овощах: апельсинах, яблоках, капусте, черной смородине, шиповнике, абрикосах, персиках, хурме, болгарском перце. Имейте в виду, что при термической обработке витамин C разрушается. А в продуктах животного происхождения витамин C практически не содержится.Витамины группы B (В2 и В6) нейтрализуют токсины, помогают поддерживать свежесть и чистоту кожного покрова. Они содержатся в яйцах, говядине, бобовых (сое, чечевице, фасоли, бобах), моркови, помидорах, кураге и других сухофруктах.Регулирует питание кожи, а также содержание в ней жиров и воды витамин E. Он также способствует разглаживанию рубцов, улучшает свертываемость крови, ускоряя заживление ранок. Содержится витамин E в растительных маслах, пшенице, яичных желтках, молоке, печени, зеленых листовых овощах, орехах, семечках, авокадо.Запомните, что идеального, одинакового для всех людей рациона питания, готовых универсальных схем не существует. Составить идеальный именно для вас рацион питания можно только после консультации врача.