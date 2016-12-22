Стало известно, что происходит с мозгом во время старения

Международная группа ученых из Великобритании и США выяснила, что происходит с мозгов в результате старения человека.В исследовании использовались снимки мозга более 3500 людей в возрасте от 45 до 75 лет, полученные с помощью магнитно-резонанскной томографии. По утверждению авторов работы, им удалось проследить, как ослабевают связи между нейронами мозга в процессе старения.Известно, что в пожилом возрасте нарушаются функции мозга, необходимые для сложных мыслительных процессов. Однако, как показало исследование, связи, ответственные за поддержание слуха и моторных функций, почти не ослабевают. Также ученые отметили различия процессов старения в правом и левом полушарии и у пациентов разного пола.По мнению исследователей, четкое представление о том, как и где именно нарушаются эти связи, необходимо для понимания, почему одни люди сохраняют свои навыки дольше, чем другие."Тщательно изучив наиболее чувствительные к старению связи в мозге и сравнив результаты, полученные с помощью различных методов, мы надеемся заложить основу для будущих исследований мозга в здоровом состоянии и в ходе болезней", – отметил руководитель исследования, специалист из Эдинбургского университета Саймон Кокс.