Лечение ларингита народными средствами

Когда слизистая оболочка гортани воспаляется, развивается ларингит. Он может быть как острый, так и хронический. Воспаление обычно распространяется на голосовые связки. Наряду с традиционными средствами лечения ларингита существуют народные методы• Луковицу средних размеров необходимо очистить и вскипятить в стакане молока, добавив туда одну столовую ложку сливочного масла. Затем луковицу нужно извлечь. Пить в теплом виде маленькими глотками.• Нужно взять одну столовую ложку предварительно натертого хрена и залить стаканом кипятка. Настояв 20 минут, процедить, а затем добавить по вкусу мед. Принимать следует по одной чайной ложке три раза в день.• Корень алтея, семена льна, кору дуба, лист мать-и-мачехи и цветки ромашки взять поровну и смешать. Затем две столовые ложки сбора залить полулитром кипятка, прокипятить 10 минут, два часа настоять и процедить. Принимать нужно по 50 мл три раза в день.|• Взять поровну лист березы, траву зверобоя, кору дуба, цветки календулы, листья подорожника, корень горца змеиного, лист эвкалипта. Все измельчить и смешать. Две столовые ложки сбора нужно залить полулитром кипятка, прокипятить около10 минут, настоять два часа и процедить. Принимать в теплом виде по 50 мл три раза в день.• Почки березы, семена льна, траву мяты, корень солодки и горца змеиного взять поровну и смешать. Две столовые ложки сбора следует залить полулитром кипятка, прокипятить 10 минут, затем два часа настоять, процедить. Принимать по 50 мл четыре раза в день.• Взять поровну корень алтея, лист мать-и-мачехи, траву полыни, лист малины, траву мяты, цветки ромашки, лист кипрея. Для приготовления залить две столовые ложки сбора полулитром кипятка, прокипятить в течение 10 минут, затем два часа настаивать, процедить. Принимать по 50 мл четыре раза в день.• Почки березы, лист крапивы, траву зверобоя, семена льна, траву полыни, лист мать-и-мачехи, цветки ромашки, лист эвкалипта и шалфея взять поровну и смешать. Две ложки сбора залить полулитром кипятка, 10 минут кипятить, затем два часа настаивать, процедить. Принимать следует по 50 мл четыре раза в день.• Взять поровну траву зверобоя, цветки ромашки, лист эвкалипта, цветки лабазника, траву тысячелистника. Две ложки сбора залить полулитром кипятка, прокипятить 10 минут, затем два часа настаивать и процедить. Принимать по 50 мл четыре раза в день.• Лист мать-и-мачехи, цветки ромашки, трава полыни и чабреца, семена льна, лист мяты взять поровну и смешать. Две столовые ложки полученного сбора залить полулитром кипятка, прокипятить около 10 минут, настаивать в течение двух часов, затем процедить. Принимать по 50 мл четыре раза в день.• Взять поровну почки березы и сосны, корень девясила и горца змеиного, цветки клевера и лист мяты. Все это измельчить и смешать, затем две столовые ложки сбора залить полулитром кипятка, прокипятить около 10 минут, затем два часа настаивать, процедить. Принимать следует по 50 мл четыре раза в день.• Корень девясила, траву крапивы и медуницы, лист мать-и-мачехи, траву герани взять поровну, измельчить и смешать. Две столовые ложки сбора залить полулитром кипятка, прокипятить около 10 минут, в течение двух часов настаивать и процедить. Принимать по 50 мл четыре раза в день.• Взять поровну почки березы, траву тысячелистника, цветки лабазника, корень солодки, траву череды. Две столовые сбора нужно залить полулитром кипятка, прокипятить 10 минут, настоять два часа и процедить. Принимать следует по 50 мл три раза в день.• На мелкой терке натереть сырую свеклу, отжать сок. В стакан свекольного сока нужно добавить одну столовую ложку 3% уксуса. Этим раствором следует полоскать горло шесть раз в день.