Таблетки для похудения склоняют к суициду

Популярные в Британии таблетки для похудения запрещены в США из-за того, что повышают риск суицидов.Препарат римонабант был разрешен к продаже на территории Евросоюза прошлым летом и до сих пор считался эффективным средством для снижения веса.Тем не менее, специальный комитет американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA — по английской аббревиатуре) проголосовал за запрет препарата, сославшись на то, что производители не смогли доказать его безопасность.Эксперты изучили истории болезни принимавших римонабант и пришли к выводу, что у пациентов на фоне приема препарата слишком часто появлялись мысли о суициде. Причем о самоубийстве задумывались и люди, ранее не склонные к депрессии.В заключении, направленном в FDA, говорится, что полные люди в целом более склонны к депрессиям и самоубийствам, и увеличивать этот риск, принимая лекарства, опасно.Другое исследование показало, что у добровольцев, принявших 20 мг римонабанта, появлялась бессонница, чувство тревоги и случались приступы паники. В то же время люди, которым дали плацебо (таблетки-«пустышки»), ничего подобного не испытывали.Компания-производитель препарата — Sanofi-aventis — уже заявила, что готова тесно сотрудничать с контролирующими органами и прислушается к их рекомендациям.Европейские контролирующие органы собираются рассмотреть ситуацию с римонабантом на своем ближайшем заседании.Препарат прописывают полным людям, у которых повышен риск диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.Римонабант блокирует группу рецепторов в той части мозга, которая отвечает за прием пищи и способность организма перерабатывать в крови сахар и жиры.По данным производителей, полный курс может снизить вес на 10%. В настоящее время в Великобритании, препарат принимают около 37 тысяч человек. Стоимость годичного курса составляет 720 фунтов (около 1,4 тыс. долларов).