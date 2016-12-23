Натуральный напиток, очищающий артерии от токсинов, химических веществ и жиров
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Он также защищает нас от простуды и гриппа и устраняет инфекции, которые могут изменить нашу циркуляцию крови, очищает печень и уменьшает воздействие свободных радикалов.
Ингредиенты: 8 зубчиков чеснока, 8 лимонов, корень имбиря (4-5 см / 1,5 дюйма), вода (4 л / 135 унций).
Приготовление:
Во-первых, нужно помыть имбирь хорошо и очистить его. Затем нарезать его на мелкие кусочки. Сделайте то же самое с чесноком. В конце следует нарезать лимоны вместе с кожурой и положить все ингредиенты в блендер. Хорошо смешать.
Затем возьмите кастрюлю и доведите воду до кипения вместе со смесью, которую вы только что приготовили. Когда вода начинает кипеть, снимаем ее с огня и оставляем остыть. После этого процедите жидкость и храните ее в стеклянных банках. Этот напиток следует употреблять по четверти стакана каждый день по крайней мере за два часа до первого приема пищи. Через некоторое время вы начнете чувствовать себя намного лучше и будете полны энергии!
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