Исследователи сделали открытие, которое поможет справиться с возрастными недугами

Сотрудники Университета Суссекса обнаружили генетическое заболевание, вызывающее нейродегенерацию. Болезнь назвали атаксией с окуломоторной апраксией типа XRCC1. Ее вызывает мутация в гене XRCC1, приводящая к нарушению процесса репарации (восстановления) ДНКИз-за вышеупомянутой мутации (повреждения одиночных нитей ДНК) происходит гиперактивация фермента PARP1, который играет ключевую роль в восстановлении ДНК. Это приводит к гибели клеток головного мозга. Специалисты надеются, что их открытие поможет ученым, исследующим другие заболевания, включая болезни Альцгеймера, Хантингтона и Паркинсона.Кстати, недавно исследователи выяснили: болезнь Паркинсона, возможно, начинается в кишечнике. Предыдущие исследования показали, что у людей с болезнью Паркинсона в мозге накапливаются нерастворимые волокна белка синуклеина. Судя по всему, сначала они появляются в кишечнике.