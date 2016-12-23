Новый препарат от болезни Альцгеймера улучшает память и продлевает жизнь

Специалисты из Университета Лестера обнаружили новую мишень для лекарства, которое может не только обратить вспять деменцию, но и увеличить продолжительность жизни. Исследование проводилось на мышах, но ученые надеются, что благодаря новому средству удастся вылечить болезнь Альцгеймера у людейНовый класс препаратов (аллостерические лиганды) нацелен на белок в головном мозге - мускариновый рецептор M1. Активация этого рецепторного белка приводила к улучшению когнитивных функций у мышей с деменцией. Кроме того, грызуны, которым ежедневно вводили лекарство, жили дольше.Средства, активирующие мускариновый рецептор M1, ранее уже тестировали в клинических испытаниях с участием пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера. Однако было зафиксировано много побочных эффектов. По словам ученых, новый класс препаратов избирательнее. У мышей после введения лекарства побочных эффектов не наблюдалось.