Новый препарат от болезни Альцгеймера улучшает память и продлевает жизнь
http://www.meddaily.ru - Добавил kasandra в категорию Неврология
Новый класс препаратов (аллостерические лиганды) нацелен на белок в головном мозге - мускариновый рецептор M1. Активация этого рецепторного белка приводила к улучшению когнитивных функций у мышей с деменцией. Кроме того, грызуны, которым ежедневно вводили лекарство, жили дольше.
Средства, активирующие мускариновый рецептор M1, ранее уже тестировали в клинических испытаниях с участием пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера. Однако было зафиксировано много побочных эффектов. По словам ученых, новый класс препаратов избирательнее. У мышей после введения лекарства побочных эффектов не наблюдалось.
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