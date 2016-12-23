Воздействие на блуждающий нерв – способ лечения тяжелых воспалительных заболеваний

Новые исследования показали, что блуждающий нерв вполне реально использовать для лечения хронического воспаления, причем применения лекарств при такой терапии не потребуется. Например, выяснилось, что одна из функций блуждающего нерва – регуляция воспаления.Когда блуждающий нерв получает сигнал о наличии признаков воспаления – цитокинов или фактора некроза опухоли (TNF), посредством холинергической активности он стимулирует синтез противовоспалительных нейротрансмиттеров. Определенный уровень воспаления после травмы или болезни является нормой, однако его избыток связан со многими тажелыми состояниями, начиная с сепсиса до ревматоидного артрита.Электрическая стимуляция блуждающего нерва уменьшает воспаление и может ингибировать его полностью. Нейрохирург Кевин Трэйси впервые смог доказать, что стимулирование блуждающего нерва может значительно уменьшить воспаление – он воспроизвел эксперименты на людях с потрясающими результатами, добившись даже ремиссии при ревматоидном артрите.Таким образом, стимуляция этого нерва рассматривается уже как новая область медицины. Вдохновленные успехом коллеги, ученые планируют использовать стимуляцию блуждающего нерва для лечения аутоиммунных патологий и эпилепсии. Предполагается, что применение имплантатов, посылающих электрические импульсы к различным частям тела, помогут лучше контролировать эти патологии.