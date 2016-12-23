Разработан первый антидот при отравлении угарным газом

Безвкусный угарный газ без запаха из двигателей, обогревателей и каминов ежегодно отправляет более 50 000 американцев в отделение неотложной помощи и убивает около 500 из них.Газ СО убивает двумя способами. Во-первых, он прочно связывается с гемоглобином в крови и блокирует транспорт кислорода по всему организму. Во-вторых, он тормозит процесс дыхания в митохондриях. И лучшее средство лечение, которое могут предложить врачи в случаях отравления угарным газом, было разработано более 50 лет назад: кислород под высоким давлением.Проблема в том, что на сегодня не существует эффективных антидотов от отравления угарным газом. Но вот американские ученые провели эксперимент и впервые достигли успеха! Биомедики из Университета Питтсбурга в Пенсильвании поместили мышь (под наркозом) под импровизированным капотом, и подключили ее к мониторам. Закрыв капот, они повернули переключатель, выставив его на 3% окиси углерода (СО): эта концентрация настолько высока, что она убивает большинство людей почти сразу – в течение 4,5 минут. Артериальное давление мыши резко упало, нарушилась также частота сердечных сокращений. Затем ученые внутривенно ввели в организм животного молекулу, ранее разработанную в их лаборатории. Спустя несколько мгновений давление животного начала повышаться и мышь выздоровела.Терапевтическая молекула – нейроглобин, белок, встречающийся в головном мозге и сетчатке, который защищает клетки от повреждения путем связывания кислорода и оксида азота (поглощающего CO). Исследовательская группа заметилf, что выделенные молекулы нейроглобина почти всегда содержали CO как естественный побочный продукт распада гемоглобина. Так они решили создать противоядие от отравления угарным газом. Ученые сконструировали мутантный вариант нейроглобина, который связывает СО более плотно, чем он связывает гемоглобин (в 500 раз). В опытах этот нейроглобин спас уже 87% мышей.