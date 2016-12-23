В Польше впервые пересадили руку взрослому мужчине, родившемуся без нее

Польские хирурги заявили о том, что им удалось успешно провести операцию по пришиванию донорской руки взрослому мужчине, который родился без левой верхней конечности и прожил с одной только правой рукой более 30 лет. По словам врачей, это первый такой случай в мировой клинической практике. Всего в мире было проведено около 80 операций по трансплантации рук, но абсолютное большинство пациентов потеряли свои конечности, например, из-за травм. При врожденном отсутствии конечностей пересадки производились только новорожденным сиамским близнецам в Индонезии и Канаде. Взрослым с такими дефектами до сих пор трансплантации не делали и считали это невозможным.Пациента зовут Петр, ему 32 года. Процедура пересадки, которой руководил Адам Доманашивич (Adam Domanasiewicz), прошла в Университетской больнице Вроцлава (Wroclaw Medical University Hospital) 15 декабря. Всего медикам потребовалось около 13 часов. За это время они ампутировали донорскую руку, присоединили ее к телу реципиента, скрепив кости титаном, сшили основные мышцы, сухожилия и сосуды. По мере восстановления кровообращения в донорской руке, оставшиеся ткани тоже должны будут срастись.Сам пациент очень доволен. Он рассказал, что ему не терпится обнять свою семью двумя руками. Петр может немного двигать пальцами, но не всей рукой, однако врачи заявили, что это временное неудобство, и позже рука приобретет большую мобильность.