В Польше впервые пересадили руку взрослому мужчине, родившемуся без нее
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Пациента зовут Петр, ему 32 года. Процедура пересадки, которой руководил Адам Доманашивич (Adam Domanasiewicz), прошла в Университетской больнице Вроцлава (Wroclaw Medical University Hospital) 15 декабря. Всего медикам потребовалось около 13 часов. За это время они ампутировали донорскую руку, присоединили ее к телу реципиента, скрепив кости титаном, сшили основные мышцы, сухожилия и сосуды. По мере восстановления кровообращения в донорской руке, оставшиеся ткани тоже должны будут срастись.
Сам пациент очень доволен. Он рассказал, что ему не терпится обнять свою семью двумя руками. Петр может немного двигать пальцами, но не всей рукой, однако врачи заявили, что это временное неудобство, и позже рука приобретет большую мобильность.
24СМИ
СМИ2
LentaInform
Listis
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