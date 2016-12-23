Пилотный проект по маркировке ЛС перенесен на март

Старт пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов для автоматизированного контроля за оборотом медикаментов будет перенесен с 1 января 2017 года на март. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике«Система позволит регулировать ценоообразование на лекарственные препараты в региональных аптеках. С марта месяца 2017 года заработает эта система», - сказала Яковлева.Ранее глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявлял, что система автоматизированного контроля лекарственных средств будет запущена 1 января 2017 года, и на первом этапе будет добровольной для производителей. Завершение пилотного проекта было запланировано на 31 декабря 2017 года, с тем, чтобы маркировка ЛС стала обязательной для всех компаний с 2018 года.Ранее руководитель Минпромторга Денис Мантуров заявил, что для маркировки лекарственных препаратов будет использован QR-код, так как он дешев и не влияет на стоимость медикамента. Тем не менее, в согласованном законопроекте говорится о том, что речь идет о маркировке с использованием двухмерной матрицы данных (DataMatrix). За DataMatrix выступает и Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП), так как данная маркировка активно используется в европейских странах.